Путин на встрече с Додоном оценил ситуацию в Молдавии
- РИА Новости
«Мы очень рады тому, что ситуация в Молдове в целом стабилизировалась», — цитирует РИА Новости Путина.
Он отметил, что относительную стабильность можно использовать для развития экономики и двусторонних связей.
Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил Путина за поддержку.
«С июня в наших двусторонних отношениях есть изменения к лучшему, есть контакт на всех уровнях», — добавил он.
Ранее Додон анонсировал снижение цены российского газа для Молдавии.