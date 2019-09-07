Путин на встрече с Додоном оценил ситуацию в Молдавии

Президент России Владимир Путин уверен, что стабилизация ситуации в Молдавии даёт возможность для дальнейшего развития отношений двух стран.

«Мы очень рады тому, что ситуация в Молдове в целом стабилизировалась», — цитирует РИА Новости Путина.

Он отметил, что относительную стабильность можно использовать для развития экономики и двусторонних связей.

Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил Путина за поддержку.

«С июня в наших двусторонних отношениях есть изменения к лучшему, есть контакт на всех уровнях», — добавил он.

Ранее Додон анонсировал снижение цены российского газа для Молдавии.