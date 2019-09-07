Путин на встрече с Додоном оценил ситуацию в Молдавии

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Президент России Владимир Путин уверен, что стабилизация ситуации в Молдавии даёт возможность для дальнейшего развития отношений двух стран.
Путин на встрече с Додоном оценил ситуацию в Молдавии
  • РИА Новости

«Мы очень рады тому, что ситуация в Молдове в целом стабилизировалась», — цитирует РИА Новости Путина. 

Он отметил, что относительную стабильность можно использовать для развития экономики и двусторонних связей. 

Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил Путина за поддержку.

«С июня в наших двусторонних отношениях есть изменения к лучшему, есть контакт на всех уровнях», — добавил он. 

Ранее Додон анонсировал снижение цены российского газа для Молдавии.

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