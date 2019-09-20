Киев назвал условие снятия блокады Донбасса

Киев не отменит блокаду Донбасса, пока не вернёт под свой контроль предприятия, находящиеся на этой территории, заявил в интервью «Европейской правде» глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Мы не отменяем блокаду. Возвращение предприятий является условием её отмены», — сказал он.

По его словам, «есть блокада предприятий, а есть, например, товары ежедневного потребления» для граждан.

«Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская, правда?» — добавил глава МИД.

Как указал министр, «другими элементами» являются мост в Станице Луганской, обмен пленными.

«Всё это — элементы «плана Зеленского», который сейчас формируется», — заключил Пристайко.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский также заявлял, что не исключает снятия экономической блокады Донбасса, если предприятия в регионе вернутся под контроль Киева.

В середине июля в Верховной раде отмечали важность снятия блокады, отметив, что это является одним из условий достижения мира на юго-востоке Украины.