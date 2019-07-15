Депутат Рады высказался по поводу блокады Донбасса

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Депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал о важности снятия блокады с Донбасса.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, снятие блокады — одно из условий достижения мира на юго-востоке Украины.

«Мир — это не только переговоры. Нужны практические шаги, доказывающие добрую волю. Чуть ли не главный из них — снятие блокады Донбасса, установленной именно как проявление злой воли. Как знак того, что люди и территории на самом деле Украине не нужны», — написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН прокомментировал шансы действующего украинского лидера добиться мира на юго-востоке страны.

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