Додон обсудил с генсеком ОБСЕ вопрос утилизации боеприпасов
- © Kremlin Pool
- globallookpress.com
«Оценил инициативу российской стороны о начале процесса утилизации боеприпасов со складов в Колбасне как своевременную», — написал Додон на своей странице в Facebook.
Также президент выразил надежду, что под эгидой ОБСЕ утилизация боеприпасов будет осуществлена в короткие сроки и с максимальной эффективностью.
Он уточнил, что эта инициатива является хорошим шагом на пути политического урегулирования приднестровского вопроса.
В конце августа Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.