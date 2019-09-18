Додон обсудил с генсеком ОБСЕ вопрос утилизации боеприпасов

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что обсудил с генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером вопрос вывоза и утилизации боеприпасов в Приднестровье.
Додон обсудил с генсеком ОБСЕ вопрос утилизации боеприпасов
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Оценил инициативу российской стороны о начале процесса утилизации боеприпасов со складов в Колбасне как своевременную», — написал Додон на своей странице в Facebook.

Также президент выразил надежду, что под эгидой ОБСЕ утилизация боеприпасов будет осуществлена в короткие сроки и с максимальной эффективностью.

Он уточнил, что эта инициатива является хорошим шагом на пути политического урегулирования приднестровского вопроса.

В конце августа Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.

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