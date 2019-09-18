Опубликовано постановление о роспуске ЦИК Украины

Опубликовано постановление о роспуске Центральной избирательной комиссии Украины.

«Верховная рада постановляет: прекратить досрочно полномочия всего состава Центральной избирательной комиссии», — говорится в сообщении издания «Голос Украины».

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его принятия.

Ранее Верховная рада досрочно прекратила полномочия ЦИК Украины, соответствующее предложение поддержал 341 депутат.

12 сентября бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал решение о роспуске ЦИК политически мотивированным.