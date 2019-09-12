Порошенко прокомментировал роспуск ЦИК Украины
- РИА Новости
Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.
«Решение о роспуске Центральной избирательной комиссии является политически мотивированным и не совместимым с демократическими принципами развития страны. Об этом говорили с временно поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором», — отметил он.
По словам Порошенко, во время президентских и парламентских выборов члены ЦИК доказали свой профессионализм и непредвзятость.
Ранее в Верховную раду Украины поступило представление украинского президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего действующего состава ЦИК.
В самой комиссии заявили о политической мотивированности роспуска.