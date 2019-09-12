ЦИК Украины заявила о политической мотивированности её роспуска

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины считает, что представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий состава комиссии может быть политически мотивированным решением.

«Такие действия влекут за собой и политическую ответственность как президента Украины, так и Верховной рады Украины», — говорится в заявлении на странице комиссии в Facebook. 

Также в заявлении отмечается, что все действия, связанные с прошедшими выборами, были непредвзятыми и законными. 

Ранее стало известно, что в Верховную раду Украины поступило представление украинского президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего действующего состава Центральной избирательной комиссии страны.

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