Комитет Рады рекомендовал депутатам досрочно распустить ЦИК Украины
- РИА Новости
Как отмечается, за такое решение высказались 16 парламентариев.
«Подкомитет предлагает… рекомендовать принять такое решение: рекомендовать ВРУ в соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины и ст. 31 с примечанием 1 закона Украины о ЦИК, несмотря на мотивированное представление от 11.09 президента Украины досрочно прекратить полномочия путём увольнения с должности всего состава ЦИК, и в связи с этим уволить с должностей членов этой комиссии согласно перечню», — сказала депутат от партии «Слуга народа», замглавы комитета Алина Загоруйко.
10 сентября в украинский парламент поступило представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего действующего состава ЦИК.