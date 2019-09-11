Комитет Рады рекомендовал депутатам досрочно распустить ЦИК Украины

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Профильный комитет Верховной рады рекомендовал парламенту досрочно распустить состав Центральной избирательной комиссия (ЦИК) Украины, пишет телеканал «112 Украина».
Комитет Рады рекомендовал депутатам досрочно распустить ЦИК Украины
  • РИА Новости

Как отмечается, за такое решение высказались 16 парламентариев.

«Подкомитет предлагает… рекомендовать принять такое решение: рекомендовать ВРУ в соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины и ст. 31 с примечанием 1 закона Украины о ЦИК, несмотря на мотивированное представление от 11.09 президента Украины досрочно прекратить полномочия путём увольнения с должности всего состава ЦИК, и в связи с этим уволить с должностей членов этой комиссии согласно перечню», — сказала депутат от партии «Слуга народа», замглавы комитета Алина Загоруйко.

10 сентября в украинский парламент поступило представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего действующего состава ЦИК. 

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