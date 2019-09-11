Комитет Рады рекомендовал депутатам досрочно распустить ЦИК Украины

Профильный комитет Верховной рады рекомендовал парламенту досрочно распустить состав Центральной избирательной комиссия (ЦИК) Украины, пишет телеканал «112 Украина».

Как отмечается, за такое решение высказались 16 парламентариев.

«Подкомитет предлагает… рекомендовать принять такое решение: рекомендовать ВРУ в соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины и ст. 31 с примечанием 1 закона Украины о ЦИК, несмотря на мотивированное представление от 11.09 президента Украины досрочно прекратить полномочия путём увольнения с должности всего состава ЦИК, и в связи с этим уволить с должностей членов этой комиссии согласно перечню», — сказала депутат от партии «Слуга народа», замглавы комитета Алина Загоруйко.

10 сентября в украинский парламент поступило представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего действующего состава ЦИК.