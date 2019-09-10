Рада получила представление Зеленского о роспуске ЦИК

В Верховную раду Украины поступило представление украинского президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего действующего состава Центральной избирательной комиссии страны.

Об этом заявил первый замглавы комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

«Не знаю, зарегистрировано ли, но оно уже поступило. Но поскольку комитет (по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления. — RT) собирается, то, скорее всего, оно уже зарегистрировано», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что Зеленский внёс представление на «увольнение всего состава» Центризбиркома.

Ранее Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента.