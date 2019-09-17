МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана

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Министерство иностранных дел Киргизии вручило ноту протеста послу Таджикистана в республике Олимзоде Сухробу Ходже из-за конфликта на границе двух стран.
МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана
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«Первый заместитель министра иностранных дел Киргизии Нуран Ниязалиев вручил главе дипломатического представительства Таджикистана в Киргизии ноту протеста», — приводит РИА Новости заявление киргизского МИД.

В заявлении выражен «решительный протест противоправным действиям военнослужащих пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, первыми обстрелявших пограничные посты «Максат» и «Сай» Киргизии».

Отмечается, что в результате этого погиб один и ранены семеро киргизских пограничников.

Ранее сообщалось, что на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка.

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