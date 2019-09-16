В конфликте на границе с Таджикистаном пострадали восемь граждан Киргизии

В пресс-службе министерства здравоохранения Киргизии сообщили, что восемь граждан страны пострадали в конфликте на границе с Таджикистаном.

«В результате инцидента на киргизко-таджикской границе, по предварительным данным, пострадали всего восемь человек», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Также сообщается, что премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил усилить охрану границы с Таджикистаном после перестрелки между военными двух стран.

Ранее сообщалось, что на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.