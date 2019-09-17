Премьер Киргизии приехал на место конфликта на границе с Таджикистаном
Об этом сообщает пресс-служба киргизского правительства.
«Премьер-министр Киргизской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев на военно-транспортном самолёте Вооружённых сил Киргизской Республики прибыл в Баткенскую область», — указывается в заявлении.
Отмечается, что глава правительства в рамках рабочей поездки встретится с жителями сёл приграничной территории, навестит пострадавших в больнице, проведёт оперативное совещание с руководителями соответствующих государственных структур.
Ранее сообщалось, что на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка.