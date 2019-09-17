Премьер Киргизии приехал на место конфликта на границе с Таджикистаном

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Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев прибыл на границу с Таджикистаном, где ранее произошёл конфликт между военными двух стран.

Об этом сообщает пресс-служба киргизского правительства.

«Премьер-министр Киргизской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев на военно-транспортном самолёте Вооружённых сил Киргизской Республики прибыл в Баткенскую область», — указывается в заявлении.

Отмечается, что глава правительства в рамках рабочей поездки встретится с жителями сёл приграничной территории, навестит пострадавших в больнице, проведёт оперативное совещание с руководителями соответствующих государственных структур.

Ранее сообщалось, что на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка.

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