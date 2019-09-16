Зеленский ждёт от «нормандской четвёрки» решения вопроса по обмену
- РИА Новости
«Главные шаги — решение вопроса окончательного обмена всех наших пленных, всех на всех, мы можем так называть», — цитирует Зеленского телеканал «112 Украина».
По его словам, второй вопрос заключается в окончательном определении сроков разведения войск в Донбассе.
7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».
Позднее Зеленский заявил, что составляются списки и ожидается следующий этап обмена.
В Кремле не исключили нового обмена удерживаемыми лицами, отметив при этом, что подготовка потребует много времени.