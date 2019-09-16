Зеленский ждёт от «нормандской четвёрки» решения вопроса по обмену

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на встрече «нормандской четвёрки» удастся решить вопрос об освобождении всех удерживаемых лиц. Об этом он заявил на совместном брифинге с лидером Словакии Зузаной Чапутовой.
Зеленский ждёт от «нормандской четвёрки» решения вопроса по обмену
  • РИА Новости

«Главные шаги — решение вопроса окончательного обмена всех наших пленных, всех на всех, мы можем так называть», — цитирует Зеленского телеканал «112 Украина».

По его словам, второй вопрос заключается в окончательном определении сроков разведения войск в Донбассе.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».

Позднее Зеленский заявил, что составляются списки и ожидается следующий этап обмена. 

В Кремле не исключили нового обмена удерживаемыми лицами, отметив при этом, что подготовка потребует много времени.

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