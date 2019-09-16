Зеленский ждёт от «нормандской четвёрки» решения вопроса по обмену

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на встрече «нормандской четвёрки» удастся решить вопрос об освобождении всех удерживаемых лиц. Об этом он заявил на совместном брифинге с лидером Словакии Зузаной Чапутовой.

«Главные шаги — решение вопроса окончательного обмена всех наших пленных, всех на всех, мы можем так называть», — цитирует Зеленского телеканал «112 Украина».

По его словам, второй вопрос заключается в окончательном определении сроков разведения войск в Донбассе.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».

Позднее Зеленский заявил, что составляются списки и ожидается следующий этап обмена.

В Кремле не исключили нового обмена удерживаемыми лицами, отметив при этом, что подготовка потребует много времени.