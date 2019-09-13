На Украине начали допрашивать нарушивших границу России военных

Короткая ссылка
Государственное бюро расследований Украины приступило к допросу освобождённых украинских военнослужащих, нарушивших границу России. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.
На Украине начали допрашивать нарушивших границу России военных
  • © РИА Новости

«В эти дни в Киеве следователи ГБР начали допрашивать недавно освобождённых украинских военных», — написал Полозов в Facebook.

По его словам, допрос проводится в рамках дела о госизмене, возбуждённого против экс-президента Петра Порошенко по заявлению юриста Андрея Портнова.

Ранее сообщалось, что следователи ГБР спрашивали Порошенко о нарушивших границу России военных.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны в ноябре 2018 года после того, как нарушили границу России. 7 сентября 2019 года военнослужащих передали Украине в рамках договорённостей об обмене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить