На Украине начали допрашивать нарушивших границу России военных

Государственное бюро расследований Украины приступило к допросу освобождённых украинских военнослужащих, нарушивших границу России. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

«В эти дни в Киеве следователи ГБР начали допрашивать недавно освобождённых украинских военных», — написал Полозов в Facebook.

По его словам, допрос проводится в рамках дела о госизмене, возбуждённого против экс-президента Петра Порошенко по заявлению юриста Андрея Портнова.

Ранее сообщалось, что следователи ГБР спрашивали Порошенко о нарушивших границу России военных.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны в ноябре 2018 года после того, как нарушили границу России. 7 сентября 2019 года военнослужащих передали Украине в рамках договорённостей об обмене.