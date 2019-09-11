Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине

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Украинский лидер Владимир Зеленский провёл в Киеве встречу с бизнесменом Игорем Коломойским, в ходе которой были затронуты вопросы ведения бизнеса, а также проблемы энергетической сферы. Об этом сообщил офис президента Украины.

«Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской ОГА (областной государственной администрации. — RT) Игорем Коломойским», — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

Согласно представленной пресс-службой Зеленского фотографии, на встрече также присутствовали глава офиса украинского президента Андрей Богдан и премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Ранее Коломойский заявил, что эффективность работы Зеленского следует оценивать с точки зрения числа украинцев, которые вернутся в страну.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН отметил, что рассуждения о втором сроке Зеленского пока неуместны, в связи с тем, что ещё не все представители его партии «Слуга народа» расставлены на ключевые позиции.

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