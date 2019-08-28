Эксперт прокомментировал заявление Коломойского об условиях переизбрания Зеленского на второй срок

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Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление украинского бизнесмена Игоря Коломойского об условиях переизбрания президента Владимира Зеленского на второй срок.
Эксперт прокомментировал заявление Коломойского об условиях переизбрания Зеленского на второй срок
  • РИА Новости

«Вряд ли ему удастся вернуть на родину украинцев, если исходить из того, какую политику собирается проводить его «Слуга народа», — считает Дудчак.

По его словам, размышления о втором сроке Зеленского совершенно неуместны, поскольку он и первый ещё не полностью начал, не до конца расставлены на ключевые позиции представители его политической силы.

Коломойский заявил, что эффективность работы Зеленского следует оценивать с точки зрения количества украинцев, которые вернутся в страну.

Ранее политолог и публицист Андрей Ваджра в беседе с ФАН прокомментировал заявление Коломойского.

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