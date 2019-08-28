Эксперт прокомментировал заявление Коломойского об условиях переизбрания Зеленского на второй срок

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление украинского бизнесмена Игоря Коломойского об условиях переизбрания президента Владимира Зеленского на второй срок.

«Вряд ли ему удастся вернуть на родину украинцев, если исходить из того, какую политику собирается проводить его «Слуга народа», — считает Дудчак.

По его словам, размышления о втором сроке Зеленского совершенно неуместны, поскольку он и первый ещё не полностью начал, не до конца расставлены на ключевые позиции представители его политической силы.

Коломойский заявил, что эффективность работы Зеленского следует оценивать с точки зрения количества украинцев, которые вернутся в страну.

Ранее политолог и публицист Андрей Ваджра в беседе с ФАН прокомментировал заявление Коломойского.