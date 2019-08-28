Коломойский назвал условие для переизбрания Зеленского на второй срок

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью порталу «Цензор.нет» заявил, что эффективность работы лидера Украины Владимира Зеленского следует оценивать с точки зрения количества украинцев, которые вернутся в страну.

«Мы стартуем сейчас с 35 млн жителей в стране — это результат независимого анализа. Возвращение людей — это его KPI (показатель эффективности. — RT)», — цитирует Коломойского РИА Новости.

По его словам, в случае возвращения на Украину за время президентства Зеленского ещё трёх миллионов граждан действующего лидера можно будет избирать на второй срок.

«Если будет 38 млн, значит, нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то auf Wiedersehen (нем. «до свидания». — RT)», — заявил украинский предприниматель.

Ранее Коломойский рассказал, что переписывается с Зеленским в шутливой форме.

В июле секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил об отсутствии фактов возможного влияния Коломойского на Зеленского.