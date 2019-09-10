В Госдуме оценили принятие Радой закона об импичменте президента

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT принятие Верховной радой законопроекта о процедуре импичмента главы государства.

«После Порошенко понятие «импичмент» стало особо востребованным в украинском обществе, и принятие закона об импичменте станет серьёзным шагом для удовлетворения ожиданий электората со стороны власти», — отметил Бальбек.

По словам парламентария, этот закон — «мощный пиар-ход» для завоевания доверия, в котором сегодня официальный Киев, как подчеркнул Бальбек, как никогда, нуждается.

Ранее Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства.

Соответствующий законопроект поддержали 245 депутатов.

Согласно документу, специальная временная следственная комиссия Верховной рады образуется в течение 30 дней со дня инициирования импичмента. Она должна за шесть месяцев подготовить по результатам расследования выводы о признаках госизмены или других нарушений президента и подать их в парламент.

Кандидатуру спецпрокурора в состав спецкомиссии вносят инициаторы импичмента, кандидатуры спецследователей — депутатские фракции и группы.