В Госдуме оценили принятие Радой закона об импичменте президента
- РИА Новости
«После Порошенко понятие «импичмент» стало особо востребованным в украинском обществе, и принятие закона об импичменте станет серьёзным шагом для удовлетворения ожиданий электората со стороны власти», — отметил Бальбек.
По словам парламентария, этот закон — «мощный пиар-ход» для завоевания доверия, в котором сегодня официальный Киев, как подчеркнул Бальбек, как никогда, нуждается.
Ранее Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства.
Соответствующий законопроект поддержали 245 депутатов.
Согласно документу, специальная временная следственная комиссия Верховной рады образуется в течение 30 дней со дня инициирования импичмента. Она должна за шесть месяцев подготовить по результатам расследования выводы о признаках госизмены или других нарушений президента и подать их в парламент.
Кандидатуру спецпрокурора в состав спецкомиссии вносят инициаторы импичмента, кандидатуры спецследователей — депутатские фракции и группы.