Эксперт оценил принятие Радой закона об импичменте президента

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Анастасия Румянцева
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал RT принятие Верховной радой во втором чтении и в целом законопроекта президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства.
Эксперт оценил принятие Радой закона об импичменте президента
  • РИА Новости

«Так ли необходима сейчас такая строгость в отношении статуса президента и в отношении импичмента? Это очень сомнительно. Неужели у Украины нет более насущных проблем: проблемы ЖКХ, платежей, рабочих мест… Эта имитация активной деятельности вряд ли скажется на улучшении жизни населения», — сказал аналитик. 

Ранее Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства.

Соответствующий законопроект поддержали 245 депутатов.

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