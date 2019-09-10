Рада приняла в первом чтении законопроект о процедуре импичмента

Парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект о процедуре импичмента главы государства.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

За проголосовали 337 народных депутатов.

Согласно документу, специальная временная следственная комиссия Верховной рады образуется в течение 30 дней со дня инициирования импичмента. Она должна за шесть месяцев подготовить по результатам расследования выводы о признаках госизмены или других нарушений президента и подать их в парламент.

Кандидатуру спецпрокурора в состав спецкомиссии вносят инициаторы импичмента; кандидатуры спецследователей — депутатские фракции и группы.

29 августа президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.