Рада приняла в первом чтении законопроект о процедуре импичмента

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Парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект о процедуре импичмента главы государства.
Рада приняла в первом чтении законопроект о процедуре импичмента
  • © Пресс-служба Президента Украины

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

За проголосовали 337 народных депутатов.

Согласно документу, специальная временная следственная комиссия Верховной рады образуется в течение 30 дней со дня инициирования импичмента. Она должна за шесть месяцев подготовить по результатам расследования выводы о признаках госизмены или других нарушений президента и подать их в парламент.

Кандидатуру спецпрокурора в состав спецкомиссии вносят инициаторы импичмента; кандидатуры спецследователей — депутатские фракции и группы.

29 августа президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.

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