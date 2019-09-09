В Раду внесут законопроект о наказании за несанкционированные переговоры с Россией

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Член украинской фракции «Голос» Сергей Рахманин заявил, что депутаты политсилы намерены в ближайшее время внести в Верховную раду законопроект, который предусматривает наказание за не санкционированные властями Украины переговоры с Россией.
В Раду внесут законопроект о наказании за несанкционированные переговоры с Россией
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«В ближайшее время будет зарегистрирован законопроект о криминализации несанкционированных переговоров», — сказал Рахманин.

Соответствующее заявление он сделал на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной рады.

Ранее лидер украинской партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил лишать свободы на срок до 15 лет переговорщиков с Россией от Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом.

Позднее депутат от партии «Слуга народа» Богдан Яременко выступил за введение уголовной ответственности за не санкционированные властями переговоры с Россией.

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