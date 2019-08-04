В «Слуге народа» призвали наказывать за несанкционированные переговоры с Россией

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Будущий депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко выступил за введение уголовной ответственности за несанкционированные властями переговоры с Россией.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я точно предложу изменения в уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства», — сказал он.

По его мнению, вступать в диалог с Россией должны исключительно официальные лица.

Ранее лидер украинской партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил, чтобы переговорщиков с Россией от Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом, лишали свободы на срок до 15 лет.

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