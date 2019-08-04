В «Слуге народа» призвали наказывать за несанкционированные переговоры с Россией
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Я точно предложу изменения в уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства», — сказал он.
По его мнению, вступать в диалог с Россией должны исключительно официальные лица.
Ранее лидер украинской партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил, чтобы переговорщиков с Россией от Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом, лишали свободы на срок до 15 лет.