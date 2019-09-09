В Грузии официально назначили премьера

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении экс-главы МВД Георгия Гахарии на должность премьер-министра страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы грузинского государства по вопросам СМИ Ирину Шенгель.

«Президент подписала указ о назначении Гахарии уже сегодня. Официальная часть, таким образом, завершена», — сказала она.

Ранее Гахария был выдвинут на пост премьер-министра Грузии. Позднее грузинский парламент выразил доверие правительству во главе с ним.

2 сентября Мамука Бахтадзе объявил о решении уйти в отставку с поста премьер-министра Грузии.