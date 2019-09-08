Парламент Грузии выразил доверие правительству во главе с Гахарией

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Парламент Грузии выразил доверие новому правительству во главе с премьер-министром Георгием Гахарией.
Парламент Грузии выразил доверие правительству во главе с Гахарией
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«Доверие выражено и постановление принято. Я хочу поздравить премьер-министра и правительство Грузии с выражением доверия», — сказал спикер парламента Арчил Талаквадзе. Его цитирует ТАСС.

Ранее глава МВД Грузии Гахария был выдвинут на пост премьер-министра страны.

2 сентября премьер Мамука Бахтадзе объявил о решении уйти в отставку.

В начале июля в Тбилиси около 2 тыс. человек устроили митинг, на котором потребовали отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахарии. Сообщалось, что участники акции несли плакаты антироссийского содержания, а также баннеры с надписями «Гахария, уходи!».

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