Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьера

Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра страны, сообщил председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

«На политсовете я представил кандидатуру Георгия Гахарии и получил полную поддержку», — цитирует РИА Новости Иванишвили.

2 сентября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил о решении уйти в отставку.

В начале июля в Тбилиси около 2 тыс. человек устроили митинг, на котором потребовали отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахарии. Сообщалось, что участники акции несли плакаты антироссийского содержания, а также баннеры с надписями «Гахария, уходи!».