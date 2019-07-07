В Тбилиси прошла акция протеста с требованием отставки главы МВД

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В столице Грузии около 2 тыс. человек устроили 6 июля митинг, на котором они потребовали отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахария.

Об этом сообщает Интерфакс.

Уточняется, что протестующие провели шествие к резиденции председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Как указывает агентство, участники акции несли в руках плакаты антироссийского содержания, а также баннеры с надписями: «Гахария, уходи!».

У резиденции Иванишвили участники акции устроили шумный протест, используя свистки и барабаны.

Ранее представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на митинге в Тбилиси 20—21 июня у здания парламента Грузии были частью плана отдельных лиц по насильственному захвату государственной власти путём мятежа.

4 июня в МВД Грузии заявили, что полицейские задержали четырёх человек по делу о беспорядках на митинге в Тбилиси 20—21 июня. 

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