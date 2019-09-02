Премьер Грузии объявил об отставке
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«Для меня было большой честью и в то же время большой ответственностью служить защите интересов нашей страны в ранге премьер-министра Грузии», — написал он.
По словам Бахтадзе, «стратегическая основа развития была создана, реализована» и в связи с этим он принял решение уйти в отставку.
«Потому что я считаю, что выполнил свою миссию на данном этапе», — добавил премьер.
В начале июля в столице Грузии около 2 тыс. человек устроили митинг, на котором потребовали отставки главы МВД Георгия Гахарии.