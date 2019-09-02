Премьер Грузии объявил об отставке

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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил о решении уйти в отставку. Пост с соответствующим заявлением он разместил в своём Facebook.
Премьер Грузии объявил об отставке
  • © Elmar Kremser/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Для меня было большой честью и в то же время большой ответственностью служить защите интересов нашей страны в ранге премьер-министра Грузии», — написал он.

По словам Бахтадзе, «стратегическая основа развития была создана, реализована» и в связи с этим он принял решение уйти в отставку.

«Потому что я считаю, что выполнил свою миссию на данном этапе», — добавил премьер.

В начале июля в столице Грузии около 2 тыс. человек устроили митинг, на котором потребовали отставки главы МВД Георгия Гахарии.

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