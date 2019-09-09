В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина

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Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью «Украинской правде» рассказал подробности разговора главы государства с российским лидером Владимиром Путиным по итогам обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.
В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина
  • © Global Look Press / РИА Новости

По его словам, переговоры проходили на равных и в конструктивном ключе.

«Это был равный разговор двух президентов... Я думаю, что, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не произошло бы освобождения», — отметил Ермак.

Он также подчеркнул, что все ранее достигнутые договорённости между Зеленским и Путиным были реализованы.

«Изменений в договорённостях никаких не было. Всё, о чём договорился президент во время телефонного разговора, было реализовано», — сказал помощник Зеленского.

Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.

Кроме того, стороны обсудили важность подготовительной работы для организации встречи в нормандском формате.

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