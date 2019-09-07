Адвокат рассказал об отбытии освобождённых россиян с Украины

Вошедшие в списки освобождения осуждённых и заключённых между Киевом и Москвой вылетают самолётом с Украины в Россию, заявил украинский адвокат Валентин Рыбин.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Улетают» — цитирует агенство адвоката, который опубликовал в социальной сети фотографию самолёта с российским флагом.

Ранее стало известно, что автобусы, в которых, предположительно, могут находиться украинские моряки, нарушившие российскую морскую границу, выехали из СИЗО «Лефортово».

Как заявил президент России Владимир Путин, решение по обмену удерживаемыми лицами будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом. Он также сказал, что обмен между Россией и Украиной будет масштабным.