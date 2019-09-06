В ДНР заявили об обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
«В 18:05 зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины (ВФУ) по направлению Ясиноватой: выпущено 28 мин калибра 82 мм», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.
Ранее в ДНР заявили, что украинские военные ежедневно «выжигают» в городе несколько домов.
17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.