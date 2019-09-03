В ДНР заявили об обстреле силовиками Докучаевска и Ленинского

В Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики обстреляли город Докучаевск и село Ленинское.

«В 19:30 боевики из 35-й бригады морской пехоты открыли огонь по окраинам Докучаевска из 82-миллиметровых миномётов, автоматических гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия, выпустив пять мин и 20 гранат», — приводит РИА Новости сообщение.

Также, по словам представителя ведомства, под обстрел попало село Ленинское на юге ДНР.

Ранее в ДНР заявили, что украинские военные ежедневно «выжигают» в городе несколько домов.

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