В ДНР заявили об обстреле силовиками Докучаевска и Ленинского

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В Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики обстреляли город Докучаевск и село Ленинское.
В ДНР заявили об обстреле силовиками Докучаевска и Ленинского
  • Reuters

«В 19:30 боевики из 35-й бригады морской пехоты открыли огонь по окраинам Докучаевска из 82-миллиметровых миномётов, автоматических гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия, выпустив пять мин и 20 гранат», — приводит РИА Новости сообщение.

Также, по словам представителя ведомства, под обстрел попало село Ленинское на юге ДНР. 

Ранее в ДНР заявили, что украинские военные ежедневно «выжигают» в городе несколько домов.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа. 

Украинский политолог Вадим Карасёв, директор Института глобальных стратегий, в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

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