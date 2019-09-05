На Украину прибыли американские сенаторы Джонсон и Мёрфи
- @usembassykyiv
«Мы рады приветствовать сенатора Рона Джонсона из Висконсина и сенатора Криса Мёрфи из Коннектикута в Киеве, где они будут иметь встречи с украинскими чиновниками по крепкому партнёрству Украины и США», — говорится в сообщении.
Как отмечается, визит сенаторов начался со встречи с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.
(2/2) Їхній візит розпочався зустріччю з Генеральним прокурором Русланом Рябошапкою, під час якої він поділився своїми поглядами шодо антикорупційних реформи в Україні. pic.twitter.com/Phd1bSAacd— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 5, 2019
В конце августа сенатор Джонсон заявил об отказе в получении российской визы. В посольстве России сказали, что Джонсон даже не обращался в диппредставительство.
Как отметили в МИД России, политик был внесён в стоп-лист в ответ на включение туда представителей России.
Позднее сенатор Мёрфи также заявил, что Россия отказала ему во въездной визе.