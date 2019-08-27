Ещё один сенатор из США сообщил об отказе в получении российской визы

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Американский сенатор-демократ Крис Мёрфи заявил, что Россия отказала ему во въездной визе.
Ещё один сенатор из США сообщил об отказе в получении российской визы
  • Reuters

Об этом говорится на сайте политика.

По его словам, ему «отказали в визе для въезда в страну в составе двухпартийной делегации конгресса».

Ранее сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил об отказе в получении российской визы. Позднее российское посольство в Вашингтоне заявило, что Джонсон даже не обращался в диппредставительство, а в МИД России подтвердили данные российской дипмиссии и отметили, что политика внесли в стоп-лист в ответ на включение туда представителей России.

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