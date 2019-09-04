Медведчук примет участие в ВЭФ во Владивостоке

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит с 4 по 6 сентября во Владивостоке, сообщили в пресс-службе политсилы.
Медведчук примет участие в ВЭФ во Владивостоке
  • РИА Новости

«По решению стратегического совета нашей партии председатель политсовета Виктор Медведчук примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдёт 4—6 сентября 2019 года во Владивостоке», — говорится в сообщении.

В частности, Медведчук планирует обсудить вопрос транзита газа через Украину, а также провести встречи с представителями бизнеса Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Наша партия считает критически важными вопросы как транзита газа через нашу страну, так и возврат Украины в число успешных и надёжных транзитёров товаров из стран Азии в ЕС», — отметили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

Ранее Медведчук призвал Киев пересмотреть условия соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом, чтобы оживить украинскую экономику.

Он также называл в качестве единственного решения газовой проблемы на Украине переговоры с Россией.

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