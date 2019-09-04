Эксперт прокомментировал возможность продления санкций ЕС

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что государства — члены ЕС согласовали продление санкций в отношении России.

«Всё-таки Запад в лице США и ЕС то и дело продлевает антироссийские санкции, исходя из своего понимания геополитики, но уж точно эти санкции продлеваются не для того, чтобы «защитить» украинское государство», — заявил политолог.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в структурах ЕС сообщало, что постпреды стран Евросоюза согласовали документ о продлении санкций против России на полгода.

Позднее бывший президент Украины Пётр Порошенко также заявил, что в ЕС согласовали продление санкций в отношении России.

Он поблагодарил европейских партнёров и друзей Украины, которые твёрдо поддерживают «борьбу за восстановление суверенитета и территориальной целостности».