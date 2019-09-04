Эксперт прокомментировал возможность продления санкций ЕС

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что государства — члены ЕС согласовали продление санкций в отношении России.
Эксперт прокомментировал возможность продления санкций ЕС
  • © Caro / Schwarz
  • globallookpress.com

«Всё-таки Запад в лице США и ЕС то и дело продлевает антироссийские санкции, исходя из своего понимания геополитики, но уж точно эти санкции продлеваются не для того, чтобы «защитить» украинское государство», — заявил политолог.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в структурах ЕС сообщало, что постпреды стран Евросоюза согласовали документ о продлении санкций против России на полгода.

Позднее бывший президент Украины Пётр Порошенко также заявил, что в ЕС согласовали продление санкций в отношении России.

Он поблагодарил европейских партнёров и друзей Украины, которые твёрдо поддерживают «борьбу за восстановление суверенитета и территориальной целостности».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить