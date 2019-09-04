Порошенко заявил о решении ЕС продлить санкции против России

Короткая ссылка
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что государства — члены ЕС согласовали продление санкций в отношении России.
Порошенко заявил о решении ЕС продлить санкции против России
  • РИА Новости

«Хорошие новости из Брюсселя: государства — члены ЕС согласовали продление на новый срок замораживания активов и визовых ограничений против российских физических и юридических лиц за агрессию против Украины», — написал он в Twitter.

Как отметил Порошенко, такое решение является очередным подтверждением того, какой «надёжный фундамент единства с Украиной был заложен в последние пять лет».

Он поблагодарил европейских партнёров и друзей Украины, которые твёрдо поддерживают «борьбу за восстановление суверенитета и территориальной целостности».

Как передаёт РИА Новости, ссылаясь на источник в структурах ЕС, постпреды стран Евросоюза согласовали документ о продлении на полгода санкций против России.

20 июня Совет ЕС продлил пакет экономических санкций в отношении России, введённый в связи с присоединением Крыма.

В Совете Федерации прокомментировали RT такое решение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить