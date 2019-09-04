Порошенко заявил о решении ЕС продлить санкции против России

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что государства — члены ЕС согласовали продление санкций в отношении России.

«Хорошие новости из Брюсселя: государства — члены ЕС согласовали продление на новый срок замораживания активов и визовых ограничений против российских физических и юридических лиц за агрессию против Украины», — написал он в Twitter.

Гарні новини з Брюсселя – держави-члени ЄС погодили продовження на новий термін замороження активів та візових обмежень проти російських фізичних і юридичних осіб за агресію проти України. pic.twitter.com/ugyYfmJSXm — Петро Порошенко (@poroshenko) September 4, 2019

Как отметил Порошенко, такое решение является очередным подтверждением того, какой «надёжный фундамент единства с Украиной был заложен в последние пять лет».

Он поблагодарил европейских партнёров и друзей Украины, которые твёрдо поддерживают «борьбу за восстановление суверенитета и территориальной целостности».

Как передаёт РИА Новости, ссылаясь на источник в структурах ЕС, постпреды стран Евросоюза согласовали документ о продлении на полгода санкций против России.

20 июня Совет ЕС продлил пакет экономических санкций в отношении России, введённый в связи с присоединением Крыма.

В Совете Федерации прокомментировали RT такое решение.