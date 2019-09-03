Лукашенко: Белоруссия не намерена размещать запрещённые ДРСМД ракеты
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- РИА Новости
«Беларусь являлась полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мы не выходили из него и не намерены производить или размещать такие ракеты, если они не будут угрожать нашей безопасности», — приводит РИА Новости заявление Лукашенко на Международной антитеррористической конференции в Минске.
Он также выразил мнение, что странам следует задуматься о принятии декларации о неразмещении данных вооружений.
«Декларация ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе могла бы стать подлинным вкладом в укрепление безопасности», — подчеркнул белорусский президент.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о предложении Москвы членам НАТО присоединиться к «добровольному мораторию» на размещение ракет средней и меньшей дальности.
В конце августа российский президент Владимир Путин заявил, что Вашингтон срежиссировал пропагандистскую кампанию с обвинениями в адрес Москвы о нарушениях ДРСМД — для прикрытия собственных планов покинуть соглашение.