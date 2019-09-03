Лукашенко: Белоруссия не намерена размещать запрещённые ДРСМД ракеты

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен производить и размещать на территории страны ракеты, запрещённые Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), при отсутствии угроз безопасности.
Лукашенко: Белоруссия не намерена размещать запрещённые ДРСМД ракеты
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Беларусь являлась полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мы не выходили из него и не намерены производить или размещать такие ракеты, если они не будут угрожать нашей безопасности», — приводит РИА Новости заявление Лукашенко на Международной антитеррористической конференции в Минске.

Он также выразил мнение, что странам следует задуматься о принятии декларации о неразмещении данных вооружений.

«Декларация ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе могла бы стать подлинным вкладом в укрепление безопасности», — подчеркнул белорусский президент.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о предложении Москвы членам НАТО присоединиться к «добровольному мораторию» на размещение ракет средней и меньшей дальности.

В конце августа российский президент Владимир Путин заявил, что Вашингтон срежиссировал пропагандистскую кампанию с обвинениями в адрес Москвы о нарушениях ДРСМД — для прикрытия собственных планов покинуть соглашение.

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