Лукашенко призвал школьников не курить в туалетах и одеваться «без выпендрёжа»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл для старшеклассников первый урок в новой школе в Минске и выступил за ужесточение школьной дисциплины.
Лукашенко призвал школьников не курить в туалетах и одеваться «без выпендрёжа»
  • © president.gov.by

«Школа — это храм. Туда надо приходить с чистыми помыслами — учиться, а не покуривать в туалете и не заниматься непонятно чем», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что соблюдение дисциплины должно быть нацелено на то, чтобы дети в школе занимались получением знаний.

«Не надо бояться запретить лишний раз телефоны, разные гаджеты. Это вам мешает. Потерпите полдня в школе. То есть надо в школе наводить должный порядок. Должна быть дисциплина», — сказал президент.

Также Лукашенко провёл для старшеклассников первый урок, вызывая учеников по списку и задавая им вопросы.

Кроме того, президент посоветовал школьникам одеваться «без выпендрёжа».

«Не тратьте лишние деньги. Не надо на этом заморачиваться», — отметил глава государства.

Ранее Лукашенко назвал достижением Белоруссии отсутствие олигархов.

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