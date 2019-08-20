Лукашенко назвал достижением Белоруссии отсутствие олигархов

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал отсутствие в Белоруссии олигархов «величайшим достижением» страны.

«Слава богу, что мы не породили в стране класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят страной. Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях. Это величайшее достижение не только последнего времени, но всего периода независимой Белоруссии», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

В ноябре 2018 гола Лукашенко заявил о недопустимости смягчения ответственности за коррупционные преступления.

Он подчеркнул, что «лазеек», когда коррупционеров лишают свободы, а потом выпускают на свободу за хорошее поведение, больше не будет.