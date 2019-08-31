Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о Донбассе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление нового главы МИД Украины Вадима Пристайко о разрешении кризиса в Донбассе за полгода, назвав его амбициозным, но сомнительным.

«Новый глава МИД Украины обещает решить кризис в Донбассе за полгода? Амбициозно, но сомнительно. Для начала Киеву надо выполнить 1-й и 2-й пункты Минских соглашений: прекратить обстрелы, отвести тяжёлые вооружения», — написал политик в Twitter.

В ходе выступления в Раде Пристайко заявил, что внешнеполитическими приоритетами страны являются восстановление мира в Донбассе и возвращение Крыма.

Ранее глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе.