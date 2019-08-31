В ДНР заявили об обстреле ВСУ шести посёлков в Донбассе

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Представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщил об обстреле ВСУ шести населённых пунктов ДНР.

«Сегодня (30 августа. — RT) с 5​​​:34 до 22:44 были зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины по районам шести населённых пунктов», — цитирует его РИА Новости

По его данным, всего по территории самопровозглашённой республики было выпущено 55 мин калибром 82 миллиметра. При обстреле использовали гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ обстреляли посёлок Зайцево под Горловкой.

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