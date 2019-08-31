В ДНР заявили об обстреле ВСУ шести посёлков в Донбассе
«Сегодня (30 августа. — RT) с 5:34 до 22:44 были зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины по районам шести населённых пунктов», — цитирует его РИА Новости.
По его данным, всего по территории самопровозглашённой республики было выпущено 55 мин калибром 82 миллиметра. При обстреле использовали гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
Ранее в ДНР заявили, что ВСУ обстреляли посёлок Зайцево под Горловкой.