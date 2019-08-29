В ДНР заявили о гибели трёх ополченцев при обстреле украинских силовиков
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- РИА Новости
«Сегодня в 18:30 боевики 35 бригады морской пехоты… осуществили прицельный обстрел наших позиций недалеко от населенного пункта Григоровка… Всего противник выпустил по нашим позициям 15 мин калибром 120 миллиметров», — приводит РИА Новости слова представителя ДНР.
Он отметил, что в результате обстрела трое военнослужащих Народной милиции погибли, пятеро получили ранения.
Ранее сообщалось, что один ополченец погиб, ещё один пострадал и трое попали в плен в результате боевого столкновения с диверсионной группой в Донбассе.