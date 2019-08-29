В ДНР заявили о гибели трёх ополченцев при обстреле украинских силовиков

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Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщил, что трое ополченцев погибли и пятеро получили ранения в результате обстрела украинских силовиков из миномёта.
В ДНР заявили о гибели трёх ополченцев при обстреле украинских силовиков
  • © Геннадий Дубовой
  • РИА Новости

«Сегодня в 18:30 боевики 35 бригады морской пехоты… осуществили прицельный обстрел наших позиций недалеко от населенного пункта Григоровка… Всего противник выпустил по нашим позициям 15 мин калибром 120 миллиметров», — приводит РИА Новости слова представителя ДНР.

Он отметил, что в результате обстрела трое военнослужащих Народной милиции погибли, пятеро получили ранения.

Ранее сообщалось, что один ополченец погиб, ещё один пострадал и трое попали в плен в результате боевого столкновения с диверсионной группой в Донбассе. 

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