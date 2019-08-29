В ДНР заявили о гибели военного при боестолкновении с диверсантами

Один ополченец погиб, ещё один пострадал и трое попали в плен в результате боевого столкновения с диверсионной группой в Донбассе минувшей ночью, заявили в самопровозглашённой ДНР.

Как передаёт Донецкое агентство новостей, ссылаясь на Народную милицию республики, украинская диверсионно-разведывательная группа ночью вышла на позиции ДНР на горловском направлении и завязала бой.

«Сегодня ночью наши защитники провели неравный бой с одной из таких групп. Мы не сдали своих позиций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате боестолкновения один военный ДНР погиб, один получил тяжёлые ранения, трое пропали без вести.

Позднее в Народной милиции ДНР сообщили, что трое пропавших попали в плен.