В ДНР заявили о гибели военного при боестолкновении с диверсантами

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Один ополченец погиб, ещё один пострадал и трое попали в плен в результате боевого столкновения с диверсионной группой в Донбассе минувшей ночью, заявили в самопровозглашённой ДНР.
В ДНР заявили о гибели военного при боестолкновении с диверсантами
  • © Геннадий Дубовой
  • РИА Новости

Как передаёт Донецкое агентство новостей, ссылаясь на Народную милицию республики, украинская диверсионно-разведывательная группа ночью вышла на позиции ДНР на горловском направлении и завязала бой.

«Сегодня ночью наши защитники провели неравный бой с одной из таких групп. Мы не сдали своих позиций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате боестолкновения один военный ДНР погиб, один получил тяжёлые ранения, трое пропали без вести.

Позднее в Народной милиции ДНР сообщили, что трое пропавших попали в плен.

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