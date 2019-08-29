В ДНР заявили о гибели военного при боестолкновении с диверсантами
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- РИА Новости
Как передаёт Донецкое агентство новостей, ссылаясь на Народную милицию республики, украинская диверсионно-разведывательная группа ночью вышла на позиции ДНР на горловском направлении и завязала бой.
«Сегодня ночью наши защитники провели неравный бой с одной из таких групп. Мы не сдали своих позиций», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате боестолкновения один военный ДНР погиб, один получил тяжёлые ранения, трое пропали без вести.
Позднее в Народной милиции ДНР сообщили, что трое пропавших попали в плен.