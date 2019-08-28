В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками посёлка в Донбассе
По данным ведомства, по населённому пункту выпустили 12 мин.
«Нашими наблюдателями отмечено присутствие на украинских позициях съёмочной группы журналистов. Весь процесс обстрела снимался ими на видеокамеры», — цитирует РИА Новости представителя милиции.
Отмечается, что в результате другого обстрела — в районе Горловки — ранен ополченец.
Ранее в ДНР заявили, что Киев фальсифицирует обстрелы со стороны ополчения.
С 21 июля в Донбассе действует новое бессрочное перемирие. Его согласовали участники контактной группы.