В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками посёлка в Донбассе

Украинские силовики обстреляли окраины посёлка Крутая Балка, подконтрольного самопровозглашённой Донецкой народной республике, сообщили в Народной милиции ДНР.

По данным ведомства, по населённому пункту выпустили 12 мин.

«Нашими наблюдателями отмечено присутствие на украинских позициях съёмочной группы журналистов. Весь процесс обстрела снимался ими на видеокамеры», — цитирует РИА Новости представителя милиции.

Отмечается, что в результате другого обстрела — в районе Горловки — ранен ополченец.

Ранее в ДНР заявили, что Киев фальсифицирует обстрелы со стороны ополчения.

С 21 июля в Донбассе действует новое бессрочное перемирие. Его согласовали участники контактной группы.