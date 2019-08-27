В ДНР обвинили Киев в фальсификации обстрелов со стороны ополчения

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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Ринат Айгистов заявил, что украинская сторона фальсифицирует обстрелы со стороны ополчения.
В ДНР обвинили Киев в фальсификации обстрелов со стороны ополчения
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Айгистов утверждает, что ВСУ сымитировали миномётный обстрел в районе населённого пункта Новолуганское, который находится под контролем Киева, в результате чего ранения получил один украинский боец-взрывотехник.

«С целью сокрытия нарушений требований безопасности раненным боевиком при проведении такого рода «театральных постановок» штаб оккупантов сообщил о миномётном обстреле с нашей стороны», — сказал он.

Представитель ДНР уточнил, что подрывы боеприпасов у линии соприкосновения производятся для имитации обстрелов со стороны ополчения для украинских СМИ, которые прибыли в Донбасс.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа. 

Украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

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