В ДНР обвинили Киев в фальсификации обстрелов со стороны ополчения

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Ринат Айгистов заявил, что украинская сторона фальсифицирует обстрелы со стороны ополчения.

Как сообщает РИА Новости, Айгистов утверждает, что ВСУ сымитировали миномётный обстрел в районе населённого пункта Новолуганское, который находится под контролем Киева, в результате чего ранения получил один украинский боец-взрывотехник.

«С целью сокрытия нарушений требований безопасности раненным боевиком при проведении такого рода «театральных постановок» штаб оккупантов сообщил о миномётном обстреле с нашей стороны», — сказал он.

Представитель ДНР уточнил, что подрывы боеприпасов у линии соприкосновения производятся для имитации обстрелов со стороны ополчения для украинских СМИ, которые прибыли в Донбасс.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.

Украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.