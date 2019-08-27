В ДНР заявили об обстреле ВСУ села Коминтерново

Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что ВСУ обстреляли село Коминтерново.

© Министерство обороны Украины

«С 04:40 до 05:15 зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению населённого пункта Коминтерново: совершено 20 выстрелов из танка», — цитирует Донецкое агентство новостей сообщение. Отмечается, что огонь вели из подконтрольного ВСУ села Талаковка. Информация о пострадавших не приводится. Ранее СЦКК сообщал об обстреле ВСУ участка «Новгородское — Железная Балка» на территории самопровозглашённой ДНР. 17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.