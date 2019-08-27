В ДНР заявили об обстреле ВСУ села Коминтерново
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«С 04:40 до 05:15 зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению населённого пункта Коминтерново: совершено 20 выстрелов из танка», — цитирует Донецкое агентство новостей сообщение.
Отмечается, что огонь вели из подконтрольного ВСУ села Талаковка. Информация о пострадавших не приводится.
Ранее СЦКК сообщал об обстреле ВСУ участка «Новгородское — Железная Балка» на территории самопровозглашённой ДНР.
17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.