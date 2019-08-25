В ДНР заявили об обстреле ВСУ территории республики
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«В 18:55 вооружённые формирования Украины произвели обстрел по направлению Новгородское — Железная Балка. Выпущено три мины калибром 120 мм и четыре мины калибром 82 мм», — говорится в заявлении.
Кроме того, по данным представительства, по горловскому посёлку украинскими силовиками было произведено десять выстрелов из вооружения БМП-1.
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