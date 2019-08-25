В ДНР заявили об обстреле ВСУ территории республики

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Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что ВСУ обстреляли территорию ДНР.
В ДНР заявили об обстреле ВСУ территории республики
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«В 18:55 вооружённые формирования Украины произвели обстрел по направлению Новгородское — Железная Балка. Выпущено три мины калибром 120 мм и четыре мины калибром 82 мм», — говорится в заявлении.

Кроме того, по данным представительства, по горловскому посёлку украинскими силовиками было произведено десять выстрелов из вооружения БМП-1.

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Украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

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