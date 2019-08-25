В ДНР заявили об обстреле ВСУ территории республики

Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что ВСУ обстреляли территорию ДНР.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«В 18:55 вооружённые формирования Украины произвели обстрел по направлению Новгородское — Железная Балка. Выпущено три мины калибром 120 мм и четыре мины калибром 82 мм», — говорится в заявлении.

Кроме того, по данным представительства, по горловскому посёлку украинскими силовиками было произведено десять выстрелов из вооружения БМП-1.

Ранее в управлении Народной милиции самопровозглашённой ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли село Коминтерново на юге региона.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.

Украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.