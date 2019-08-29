В ДНР заявили об обстреле ВСУ посёлка в Донбассе

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Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что ВСУ обстреляли посёлок Зайцево под Горловкой.
В ДНР заявили об обстреле ВСУ посёлка в Донбассе
  • © Ministry of Defense of Ukraine

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«В 19:50 вооружённые формирования Украины открыли огонь из стрелкового оружия по Зайцеву. В результате обстрела произошло возгорание жилого дома по улице Рыбалко, 161», — указывается в заявлении.

В СЦКК уточнили, что за 29 августа противник восемь раз открывал огонь по Горловке и её окрестностям.

Также сообщается, что ВСУ ведут огонь по селу Коминтерново на юге ДНР. 

«С 20:00 ВФУ ведут массированный огонь по селу Коминтерново с применением миномётов, зенитных установок, БМП-2, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. В результате прямых попаданий боеприпасов произошло возгорание Дома культуры», — добавили в СЦКК.

Ранее в ДНР заявили о гибели трёх ополченцев при обстреле украинских силовиков.

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