На Украине ожидают приземления самолёта с переданными Россией заключёнными

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RT
Украинские СМИ со ссылкой на информированные источники сообщают, что в киевском аэропорту Жуляны должен приземлиться самолёт с заключёнными, которые были переданы Россией в рамках обмена.
На Украине ожидают приземления самолёта с переданными Россией заключёнными
  • © airportkiev / Facebook

Об этом, в частности, пишет издание «Украинская правда».

По неофициальным данным, самолёт встретит президент Украины Владимир Зеленский.

Сообщается, что в аэропорт уже приехали журналисты.

Ранее адвокат части удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что готовящиеся к обмену россияне остаются в СИЗО.

Накануне глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сказал, что переговоры относительно обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией продолжаются, вопросом занимается украинский лидер и его команда.

Как отмечал Зеленский 23 августа, первые результаты по вопросу обмена с Россией должны быть в ближайшие дни.

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