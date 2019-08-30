На Украине ожидают приземления самолёта с переданными Россией заключёнными
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Об этом, в частности, пишет издание «Украинская правда».
По неофициальным данным, самолёт встретит президент Украины Владимир Зеленский.
Сообщается, что в аэропорт уже приехали журналисты.
Ранее адвокат части удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что готовящиеся к обмену россияне остаются в СИЗО.
Накануне глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сказал, что переговоры относительно обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией продолжаются, вопросом занимается украинский лидер и его команда.
Как отмечал Зеленский 23 августа, первые результаты по вопросу обмена с Россией должны быть в ближайшие дни.