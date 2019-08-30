Адвокат: удерживаемые на Украине россияне остаются в СИЗО

Граждане России, удерживаемые на Украине и готовящиеся к обмену, остаются в СИЗО. Об этом ТАСС сообщил адвокат части удерживаемых россиян Валентин Рыбин.

«Украинские пленные сидят на базе и по СИЗО. Мне пока неизвестно, что они сегодня вообще движутся на обмен», — сказал он.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на неназванные источники сообщила, что в ближайшее время в киевском аэропорту «Жуляны» приземлится самолёт с заключёнными, переданными Россией в рамках обмена.

Официально эта информация не подтверждена ни с российской, ни с украинской стороны.

Сотрудница Рады Анна Исламова написала в Facebook, что на Украину возвращаются моряки и сотрудники СБУ , задержанные за нарушение границы в Керченском проливе, осуждённые в России Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух.

Репост сообщения сделал новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка.